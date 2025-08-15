الرئيس لي يأمر بالتنفيذ التدريجي للاتفاقات بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" الوزارات المعنية بالاستعداد لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين، بدءا من الأجزاء الممكنة، وعلى مراحل.جاءت هذه التعليمات في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الاثنين بالتزامن مع انطلاق تدريبات الدفاع المدني، حيث قال الرئيس إن المسؤولية الأولى على الدولة هي حماية حياة مواطنيها وسلامتهم، مشددا على ضرورة مراجعة مستوى الاستعداد الأمني وتعزيز القدرة الشاملة على إدارة الأزمات.كما شدد على أن الفوز دون خوض قتال سيكون أفضل من الفوز من خلال القتال، مؤكدا أن أكثر الدول أمانا هي التي لا تحتاج إلى قتال.وأضاف أنه سيتم استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين عندما تتراكم الممارسات الصغيرة، وأن طريق السلام سوف يتسع، مما سيمهد الأساس للنمو المشترك بين الكوريتين.