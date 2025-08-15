وفد برلماني أمريكي يزور كوريا لمناقشة التعاون في صناعة السفن

Photo : YONHAP News

بدأ وفد برلماني أمريكي يضم اثنين من أعضاء مجلس النواب، زيارة لكوريا الجنوبية من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالإجراءات العملية للتعاون بين البلدين في قطاع صناعة السفن.وأوضح تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس أن النائبيْن من الحزب الديمقراطي الأمريكي "أندي كيم" و"تامي دوكوورث" قد وصلا أمس الأحد إلى سيول، في جولة ستشمل أيضا اليابان، وذلك من أجل إجراء لقاءات مع مسؤولي الشركات الكورية في قطاع بناء السفن.ومن المتوقع أن يبحث النائبان الأمريكيان إمكانية تشكيل مشروعات مشتركة لبناء وصيانة السفن غير القتالية للقوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وجذب الاستثمارات إلى أحواض بناء السفن الأمريكية، كما يتوقع أن تغطي المناقشات أيضا خططا لبناء سفن صغيرة للجيش الأمريكي.الجدير بالذكر أن شركة "هان هوا أوشن" الكورية قد حصلت على صفقة من القوات البحرية الأمريكية لصيانة 3 سفن وإصلاحها وتشغيلها، منها السفينة "تشارلز درو".ومن جانبه أكد السيناتور "دوكوورث" أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة بناء قدراتها في صناعة السفن، مشيرا إلى أن منشآتها الحالية متقادمة وتتطلب وقتا وتكاليف أكثر لصيانة وإصلاح السفن.