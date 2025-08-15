وزارة التوحيد تعلن إلغاء عقيدة 15 أغسطس لحكومة الرئيس السابق يون صوك يول

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإلغاء عقيدة 15 أغسطس للتوحيد، والتي كانت حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول" تسعى لتنفيذها، مؤكدة أنها ستركز على استعادة الثقة بين الكوريتين.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كو بيونغ سام" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الرئيس "لي جيه ميونغ" ألقى خطابا بمناسبة عيد الاستقلال يوم الجمعة الماضي، حيث قدم ثلاث رسائل رئيسية تجاه كوريا الشمالية، هي: احترام النظام في كوريا الشمالية، وعدم السعى لتوحيد الكوريتين بالإدماج، وعدم القيام بأي أعمال عدائية ضد الشمال.وأضاف المتحدث "كو" أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإجراءات بشكل متسق من أجل تخفيف حدة التوتر بشكل فعلي في شبه الجزيرة الكورية، واستعادة الثقة بين الكوريتين.وكان الرئيس السابق "يون صوك يول" قد أعلن ما يعرف بـ"عقيدة 15 أغسطس للتوحيد"، والتي تهدف إلى تحقيق كوريا الحرة الموحدة كأفق مستقبلي للتوحيد، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال في العام الماضي.