الشرطة الكورية تحذر من البلاغات الكاذبة من القنابل وتتعهد برد حازم

Photo : YONHAP News

حذرت الشرطة الكورية من أن أي بلاغات كاذبة عن وجود عبوات ناسفة في الأماكن العامة ستُقابل بتحقيقات مكثفة ورد فعل حازم.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "يو جيه سونغ" القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية، أمس الاثنين، عقب سلسلة من البلاغات الكاذبة حول وجود قنابل مؤخرا، حيث قال إن محاولات ترهيب الناس من خلال هذه الأفعال ستُؤخذ على محمل الجد باعتبارها تهديدا للنظام العام، وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون، أي حوالي 14 ألف دولار أمريكي.يذكر أنه بعد نشر بلاغ كاذب على الإنترنت مطلع هذا الشهر يشير إلى أن صاحب المنشور قد زرع متفجرات في متجر كبير في منطقة جونغ نو في سيول، وُجهت تهديدات مماثلة ضد مجمع جام شيل الرياضي في سيول، ومحطة آن دونغ في عاصمة مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وسلسلة مطاعم للوجبات السريعة في سو وان بمقاطعة كيونغ كي.وقال القائم بأعمال رئيس الشرطة إن جميع هذه الحالات، باستثناء حالة واحدة، أسفرت عن اعتقالات، وأن النقاش جارٍ حول اتخاذ إجراءات وقائية.