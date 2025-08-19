دراسة تتوصل إلى أن علاج نوع من البكتيريا يقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام

Photo : YONHAP News

خلصت دراسة كورية جنوبية إلى أن القضاء على بكتيريا الملوية البوابية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء في سن الخمسين وما فوق.وأعلن المعهد الوطني للصحة التابع للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه النتائج أمس الاثنين، استنادا إلى بحث أجراه مستشفى "بون دانغ" التابع لجامعة سيول الوطنية، حيث تابع الباحثون 846 شخصا بالغا بين عامي 2003 و2023، أي لمدة 20 عاما، ووجدوا انخفاضا بنسبة 29% في معدل الإصابة بهشاشة العظام بين من تلقوا علاجا للقضاء على تلك البكتيريا.وكانت النساء فوق سن الخمسين، اللاتي لم يخضعن للعلاج، أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بمقدار 1.53 مرة من اللاتي تلقينه، بينما لم تجد الدراسة أي تأثير ذي دلالة إحصائية بين الرجال.وقال مسؤولو الصحة إن هذه النتائج تُبرز الفوائد الأوسع لإدارة بكتيريا الملوية البوابية، بما يتجاوز الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، وأوصوا النساء بعد انقطاع الطمث بالتفكير في إجراء فحوصات وتلقي العلاج اللازم لحماية صحة العظام.