كنيسة يوئيدو للإنجيل الكامل تدرس استئناف مشروع مستشفى القلب في بيونغ يانغ

Write: 2025-08-19 08:39:28

Photo : YONHAP News / Yoido Full Gospel Church

تدرس كنيسة يوئيدو للإنجيل الكامل استئناف بناء مستشفى لعلاج أمراض القلب في بيونغ يانغ في كوريا الشمالية، وهو مشروع مُعلّق منذ عام 2010.

وأعلنت الكنيسة أمس الاثنين أن كبير قساوستها "لي يونغ هون" التقى بوزير التوحيد "تشونغ دونغ يونغ" يوم 11 أغسطس، حيث اتفقا على التعاون لإعادة إطلاق ذلك المشروع.

وأضافت أن الجدول الزمني سيُحدد من خلال مشاورات بين حكومة كوريا الجنوبية والسلطات في كوريا الشمالية، على الرغم من أن التواصل مع الشمال لا يزال متوقفا.

وقد بدأ بناء ذلك المستشفى في عام 2007، لكنه توقف بعد ثلاثة أعوام عندما أغرقت كوريا الشمالية السفينة الحربية الكورية الجنوبية "تشون آن" وتدهورت العلاقات بين الكوريتين، مما أدى إلى اكتمال حوالي 70% فقط من أعمال البناء.

وكان من المقرر في الأصل أن يكون المستشفى مركزا طبيا من سبعة طوابق، بسعة 280 سريرا، مع إرسال أطباء كوريين جنوبيين لعلاج مرضى القلب الكوريين الشماليين.
