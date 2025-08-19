Photo : KBS News

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه البنك المركزي الكوري أن أكثر من نصف العاملين في كوريا الجنوبية يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائفهم.وخلص التقرير، الصادر أمس الاثنين، إلى أن 51.8% من العاملين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل، أي ما يعادل ضعف المعدل في الولايات المتحدة تقريبا، وأن 17.1% أفادوا بأنهم يستخدمونه بانتظام. وكان أكثر المستخدمين نشاطا هم الرجال المتعلمون تعليما عاليا دون سن الثلاثين في المناصب المهنية. وأفاد الموظفون الكوريون الجنوبيون باستخدامهم للذكاء الاصطناعي بمعدل خمس إلى سبع ساعات أسبوعيا، وهو معدل أعلى بكثير من نظرائهم في الولايات المتحدة، حيث يُصنف ما يقرب من 80% منهم على أنهم "مستخدمون مكثفون" يقضون أكثر من ساعة يوميا على الذكاء الاصطناعي. وفي المتوسط، انخفضت ساعات العمل بمقدار 1.5 أسبوعيا، مما دفع البنك المركزي إلى تقدير أن اعتماد الذكاء الاصطناعي ربما ساهم بنسبة تصل إلى 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر عام 2022. كما وجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثُلث العمال على استعداد للمساهمة في "صندوق تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، الذي قد يجمع ما يصل إلى 38 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 27.4 مليار دولار أمريكي، على مدى خمس سنوات.وأُجري الاستطلاع في الفترة من 19 مايو إلى 17 يونيو، وشارك فيه خمسة آلاف و512 موظفا على مستوى البلاد، تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما.