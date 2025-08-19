تراجع مؤشر البورصة الكورية بسبب القلق من الرسوم الجمركية الأمريكية

Photo : YONHAP News

تراجع مؤشر البورصة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، بعد ارتفاع استمر يومين، مع تراجع أسهم أشباه الموصلات بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات الرقائق.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 48.38 نقطة، أي بنسبة 1.5%، ليغلق عند 3177.28 نقطة.كما خسر مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، 17.21 نقطة، أي ما يعادل 2.11%، ليغلق عند 798.05 نقطة. وجاء هذا التراجع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من الصلب وأشباه الموصلات خلال الأسابيع القادمة.وقد أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة وسط خسائر في أسهم التكنولوجيا، مما زاد من الضغوط الهبوطية في سيول بعد إعادة فتح السوق المحلية بعد عطلة رسمية.وفي قطاعات أخرى، انخفض سهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2.23%، وتراجع سهم إس كيه هاينكس بـ3.25%، بينما انخفض سهم إل جي إنرجي سوليوشن بـ2.79%. كما واصلت شركتا سام سونغ بيولوجيكس وسيلتريون، الرائدتان في مجال الأدوية الحيوية، خسائرهما، بينما خالفت أسهم قطاع الدفاع هذا الاتجاه، حيث ارتفع سهم هانوا إيروسبيس بمقدار 0.57%.