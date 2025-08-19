وزارة الصحة الكورية تُطلق نظام الأطباء الإقليميين وتُنشئ أكاديمية طبية عامة

Photo : YONHAP News

ستُطلق وزارة الصحة في كوريا الجنوبية نظام الأطباء الإقليميين وتُنشئ أكاديمية طبية عامة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية والعامة.وصرحت الوزيرة "تشونغ أون كيونغ" للجنة البرلمانية للصحة والرعاية الاجتماعية أمس الاثنين بأن الحكومة ستوفر "استثمارا وتعويضات كافية" لتأمين طواقم طبية في المناطق المحرومة.وفي إحاطة إعلامية، قالت الوزارة إنه سيتم قبول طلاب كليات الطب بموجب مسار إقليمي جديد يبدأ في وقت مبكر من عام 2028، مع إلزام الخريجين بالخدمة في مناطق محددة.وتدعو الخطط أيضا إلى إنشاء أكاديمية طبية عامة جديدة تابعة للمركز الطبي الوطني لتدريب الأطباء المتخصصين في الصحة العامة.وتفي المبادرات بالتعهدات الرئيسية لحملة الرئيس "لي جيه ميونغ"، وتأتي وسط مخاوف بشأن نقص الأطباء في المجالات الريفية والأساسية.كما تعهدت تشونغ بإصلاحات تشمل توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي لرسوم مستشفيات الرعاية طويلة الأجل، وتعزيز برنامج الأمن المعيشي الأساسي، وتوسيع نطاق تكامل الخدمات الطبية والتمريضية والرعاية على الصعيد الوطني.