سيول تجهز استراتيجية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تعهد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" بإعداد استراتيجيةٍ تدريجيةٍ لنزع السلاح النووي وحل القضية النووية الكورية الشمالية، وتشجيع استئناف الحوار بين الكوريتين، وكذلك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.جاء ذلك في جلسةٍ للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أمس الاثنين، حيث صرّح تشو بأن سيول وواشنطن تعتزمان إعادة التأكيد على تنسيق سياساتهما على مستوى عالٍ، وتهيئة بيئةٍ للحوار حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية قبل السعي لاستئناف الحوار.وأضاف الوزير تشو أن سيول ستُعِدّ، في هذه العملية، استراتيجية تدريجية لنزع السلاح النووي، تبدأ بتجميدٍ نووي، يليه تخفيضٌ في الأسلحة، ثم إزالته. وسيشمل ذلك أيضا خطة للتنفيذ، بينما ستشجع كوريا الجنوبية الصين وروسيا على القيام بأدوارٍ بناءة.وأضاف أن الحوار بين الكوريتين، وبين بيونغ يانغ وواشنطن، سيجري بشكل متزامن، بما يُمكّن من المضيّ قدما في نزع السلاح النووي، وإنشاء نظامٍ للسلام في شبه الجزيرة الكورية.وأكد تشو على النهج الدبلوماسي البراغماتي، مع التركيز على المصالح الوطنية، وتعهد بتطوير التحالف بين سيول وواشنطن إلى تحالف استراتيجي شامل موجه نحو المستقبل، يشمل الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، وذلك قبل القمة بين البلدين يوم 25 أغسطس.