مجموعة ويلكوم المالية تتعرض لهجوم إلكتروني وتسرب بيانات داخلية

Photo : YONHAP News

أكدت مجموعة "ويلكوم" المالية الكورية أمس الاثنين تعرض إحدى شركاتها التابعة لهجوم فدية إلكتروني، مما أثار مخاوف جديدة بشأن الأمن السيبراني في القطاع المالي في كوريا الجنوبية.وزعم القراصنة الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم عبر الإنترنت المظلم أنهم سرقوا 1.024 تيرابايت من بيانات العملاء، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الحسابات، على الرغم من أن الشركة قالت إن الوثائق المسربة بدت مقتصرة على ملفات داخلية مثل سجلات الاجتماعات.وأبلغت المجموعة وكالة الإنترنت والأمن الكورية والهيئات التنظيمية المالية بحدوث الاختراق في وقت سابق من هذا الشهر، وهي تتحقق حاليا مما إذا كانت شركات تابعة أخرى قد استُهدفت أيضا.وأكدت "ويلكوم" أن وحدة بنك الادخار الرئيسية التابعة لها، والتي تُدير الودائع والقروض، لم تتأثر لأن خوادمها منفصلة، وشددت على أن "معلومات عملاء البنك لا تزال آمنة".ونشرت مجموعة القراصنة الناطقة بالروسية ملفات نموذجية على الإنترنت لدعم مزاعمها، واتهمت الشركة بالتقصير في حماية البيانات الحساسة.وجاء هذا الحادث في أعقاب هجمات إلكترونية مؤخرا على شركتيْ "ييس 24" و"إس جي آي"، مما دفع الخبراء إلى الدعوة لتعزيز الدفاعات في مواجهة استمرار انتشار برامج الفدية عبر الشركات الكورية.