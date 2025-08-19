زعيم كوريا الشمالية يقول إن تدريبات سيول وواشنطن تُظهر نيتهما لإثارة الحرب

Photo : YONHAP News

انتقد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ووصفها بأنها "تعبير واضح عن نيتهما لإثارة الحرب".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن كيم وجَّه هذه الانتقادات خلال تفقده أول مدمرة كورية شمالية، "تشيه هيون"، التي تزن خمسة آلاف طن، في حوض بناء السفن في "نام بو"، أمس الاثنين.ونقل التقرير عن كيم قوله إن تعميق العلاقات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واستعراضهما للقوة هما التعبير الأوضح عن نيتهما لإثارة الحرب، والسبب الجذري لتدمير السلام والأمن في المنطقة. وأضاف أن البيئة الأمنية تتطلب من كوريا الشمالية "توسيع نطاق" أسلحتها النووية بسرعة، مشيرا إلى أن التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية الأخيرة تضمنت "عنصرا نوويا".وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد بدأتا تدريباتهما السنوية "أولتشي فريدوم شيلد"، أمس الاثنين، لتعزيز الجاهزية المشتركة بينهما.