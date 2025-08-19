الرئيس الكوري يلتقي بأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي قبيل قمته مع ترامب

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي في سيول لتبادل الآراء حول القضايا العالقة بين البلدين.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري أمس الاثنين أن الرئيس التقى بـ"تامي داكوورث" و"آندي كيم" في مكتبه، وذلك قبيل قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الاثنين القادم.وأوضح المكتب الرئاسي أن الرئيس تبادل مع النائبيْن الأمريكيين خلال الاجتماع وجهات النظر حول سبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى الشؤون الإقليمية والدولية.وأعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تُسفر محادثاته القادمة مع ترامب عن نتائج ملموسة في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة بناء السفن. وأضاف أن كوريا الجنوبية تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وتحويلها إلى تحالف استراتيجي شامل ومستقبلي، ليس فقط في مجال الأمن، بل وأيضا في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، داعيا الكونغرس الأمريكي إلى لعب دور محوري في هذا المسعى.وردا على ذلك، قال النائبان الأمريكيان إن الولايات المتحدة لديها أيضا توقعات عالية للتعاون مع كوريا الجنوبية، مؤكديْن دعم الكونغرس لضمان خروج القمة الكورية الأمريكية بنتائج ملموسة.