تعيين وزيرة الخارجية الكورية السابقة سفيرةً لدى الولايات المتحدة

Write: 2025-08-19 11:07:36

Photo : YONHAP News

قرر الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" تعيين سفيريْن جديدين لدى الولايات المتحدة واليابان قريبا، قبيل محادثات القمة مع قائديْ البلدين.
ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري أمس الاثنين، تم تعيين وزيرة الخارجية السابقة "كانغ كيونغ هوا" كسفيرة جديدة لدى الولايات المتحدة، وتعيين السفير السابق لدى فيتنام "لي هيوك" كسفير لدى اليابان.
وقد شغلت كانغ منصب وزيرة الخارجية في عهد حكومة الرئيس الأسبق "مون جيه إين"، كما شغلت مناصب كورية رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، وهي تشغل حاليا منصب الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية آسيا.
وأفاد المكتب الرئاسي بأنه سيتم الإعلان رسميا عن ذلك فور استكمال الإجراءات ذات الصلة، مشيرا إلى أنه وفقا للأعراف الدبلوماسية، لا يمكن تأكيد ترشيح السفراء إلا بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع الدولة المضيفة.


