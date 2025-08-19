ترامب يقول إنه ينسق لعقد قمة بين بوتين زيلينسكي

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بدأ الترتيبات اللازمة لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأدلى ترامب بهذه التصريحات في منشور كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أمس الاثنين، عقب اجتماعاته مع زيلينسكي وعدد من قادة الدول الأوربية في البيت الأبيض.وقال الرئيس الأمريكي في المنشور إنه في ختام الاجتماعات، اتصل بالرئيس الروسي بوتين وبدأ الترتيبات لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيُحدد لاحقا.وأضاف ترامب أنه سيشارك بعد ذلك في اجتماع ثلاثي مع بوتين وزيلينسكي.وخلال اجتماعاته مع القادة الأوربيين، ناقش ترامب الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأوضح أن الدول الأوربية ستقدم هذه الضمانات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.