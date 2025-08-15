السلطات الصحية الكورية تصدر إنذاراً وطنياً من الملاريا

Photo : YONHAP News

أصدرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنذاراً من الملاريا اليوم في مختلف أنحاء البلاد، بعد تأكيد وجود طفيليات الملاريا لأول مرة هذا العام في البعوض الناقل للملاريا الذي جمعته مؤخرا.وتعمل الوكالة الكورية بالتعاون مع وزارة الدفاع والحكومات المحلية على مراقبة أعداد البعوض الناقل للملاريا ومعدلات الإصابة بها، ويتم ذلك من خلال مسح سنوي يُجرى بين شهريْ أبريل وأكتوبر في المناطق المعرضة للخطر، مثل شمال سيول ومدينة إنتشون وشمال مقاطعة كيونغ كي ومقاطعة كانغ وان.ووفقا لنتائج المراقبة المشتركة، انخفض متوسط عدد البعوض اليومي هذا العام بنسبة 54.4% مقارنة بالعام الماضي، لكن أعداده زادت في الأسبوع الحادي والثلاثين، أي خلال الفترة من 27 من يوليو إلى 2 من أغسطس، بنسبة 46.9% مقارنة بمتوسط نفس الفترة من السنوات السابقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل ذلك.وتم تأكيد وجود طفيليات الملاريا في منطقة يانغ غو بمقاطعة كانغ وان خلال الأسبوع الحادي والثلاثين من هذا العام، وهو الأسبوع الذي شهد زيادة في أعداد البعوض الناقل.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالملاريا حتى يوم 13 أغسطس الجاري 373 حالة، وهو أقل بنسبة 18.8% مقارنة بعدد الحالات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.