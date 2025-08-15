الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السلطات الصحية الكورية تصدر إنذاراً وطنياً من الملاريا

Write: 2025-08-19 14:00:43Update: 2025-08-19 16:24:49

السلطات الصحية الكورية تصدر إنذاراً وطنياً من الملاريا

Photo : YONHAP News

أصدرت  الوكالة الكورية  لمكافحة  الأمراض والوقاية  منها  إنذاراً من  الملاريا  اليوم  في  مختلف  أنحاء  البلاد، بعد  تأكيد  وجود  طفيليات  الملاريا لأول  مرة  هذا  العام  في  البعوض  الناقل للملاريا  الذي  جمعته  مؤخرا.
وتعمل  الوكالة الكورية  بالتعاون  مع  وزارة  الدفاع والحكومات  المحلية  على  مراقبة  أعداد  البعوض  الناقل للملاريا  ومعدلات  الإصابة بها،  ويتم  ذلك  من  خلال  مسح  سنوي  يُجرى  بين  شهريْ  أبريل  وأكتوبر  في  المناطق  المعرضة للخطر،  مثل  شمال  سيول  ومدينة إنتشون  وشمال  مقاطعة كيونغ  كي  ومقاطعة كانغ  وان.
ووفقا  لنتائج المراقبة  المشتركة،  انخفض  متوسط  عدد  البعوض  اليومي هذا  العام  بنسبة  54.4%  مقارنة بالعام  الماضي،  لكن  أعداده  زادت  في  الأسبوع الحادي  والثلاثين،  أي  خلال  الفترة من  27  من  يوليو  إلى  2  من  أغسطس،  بنسبة  46.9%  مقارنة بمتوسط  نفس  الفترة من  السنوات  السابقة، بسبب  الأمطار  الغزيرة التي  هطلت  قبل  ذلك.
وتم  تأكيد  وجود  طفيليات الملاريا  في  منطقة  يانغ  غو  بمقاطعة  كانغ  وان  خلال  الأسبوع  الحادي والثلاثين  من  هذا  العام،  وهو  الأسبوع  الذي  شهد  زيادة  في  أعداد  البعوض  الناقل.
وبلغ  إجمالي عدد  حالات  الإصابة بالملاريا  حتى  يوم  13  أغسطس  الجاري  373  حالة،  وهو  أقل  بنسبة  18.8%  مقارنة بعدد  الحالات  المسجلة في  نفس  الفترة من  العام  الماضي.
