6 سجناء سياسيين شيوعيين يطالبون بترحيلهم إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قدم 6 سجناء سياسيين يعتنقون الأيديولوجيا الشيوعية منذ فترة طويلة، طلبا للحكومة الكورية الجنوبية بإعادتهم إلى كوريا الشمالية.وصرح مسؤول في وزارة التوحيد في سيول أمس بأن الوزارة تلقت هذا الطلب من كل من "يانغ وان جين" البالغ من العمر 96 عاما، و"آن هاك صوب" البالغ من العمر 95 عاما، و"باك سو بون" البالغة من العمر 94 عاما، و"يانغ هي تشول" البالغ من العمر 91 عاما، و"لي كوانغ كُن" البالغ من العمر 80 عاما.وكان فريق دعم "آن هاك صوب" قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم 18 يوليو الماضي، للمطالبة بترحيله عبر منطقة "بان مون جوم" الحدودية وفقا لاتفاقية جنيف، ثم قدم السجناء الآخرون طلبات مماثلة.وصرح مصدر حكومي مسؤول بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في الشأن حتى الآن.ومن ناحية أخرى، قال "آن" إنه سيغادر مدينة باجو في الساعة العاشرة من صباح الغد الأربعاء ليتوجه إلى منطقة "بان مون جوم"، وطالب الحكومة بدعم إجراءات إعادته إلى كوريا الشمالية.وكان "آن" قد اعتقل في أبريل 1953 وظل في السجن لمدة 42 عاما، حتى عام 1995. وقد قامت حكومة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" بترحيل 63 سجينا سياسيا لم يحولوا أيديولوجياتهم إلى كوريا الشمالية في سبتمبر 2000 بعد مباحثات القمة بين الكوريتين، لكن "آن" قال حينها إنه سيظل يكافح حتى تغادر القوات الأمريكية من كوريا.