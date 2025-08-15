الكشف عن شروط الاتفاقية الكورية الأمريكية حول تصدير المفاعلات النووية

Photo : YONHAP News

كشفت مصادر في قطاع الطاقة في كوريا الجنوبية عن شروط الاتفاقية التي أبرمتها الشركة الكورية للطاقة الكهرومائية والنووية والشركة الكورية للكهرباء، مع شركة "ويستنغ هاوس" الأمريكية في أوائل العام، لإنهاء النزاع حول حقوق الملكية الفكرية.وقالت المصادر إن تلك الشروط تُلزم الجانب الكوري بالحصول على موافقة من الشركة الأمريكية قبل تصدير مفاعلات الجيل القادم، وهو ما أثار انتقادات بتقديم تنازلات كبيرة للجانب الأمريكي.وأوضحت المصادر أن "الاتفاق العالمي" الذي وقعه الجانبان في يناير الماضي يتضمن شرطا ينص على وجوب حصول الجانب الكوري على "موافقة على الاستقلالية التكنولوجية" من الجانب الأمريكي في حالة تطوير وتصدير مفاعلات الجيل القادم بشكل مستقل، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة، لأن تلك المفاعلات التي تطورها الشركات الكورية تُصمم بناء على تقليص حجم المفاعلات الكبيرة الحالية التي تعتمد على التكنولوجيا الأساسية للشركة الأمريكية.كما يتضمن الاتفاق الذي تبلغ صلاحيته 50 عاما، بندا ينص على أنه في حالة وجود خلاف حول نتائج فحص الشركة الأمريكية، فإنه يتم اختيار جهة ثالثة مقرها الولايات المتحدة للتحقق من الاستقلالية التكنولوجية، وبنودا أخرى تُلزم الشركات الكورية بشراء سلع وخدمات من الشركة الأمريكية بقيمة 650 مليون دولار لكل مفاعل نووي يتم تصديره، بالإضافة إلى دفع رسوم استخدام تقنيات بقيمة 175 مليون دولار لكل مفاعل.