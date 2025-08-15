الرئيس الكوري يجتمع بممثلين عن الأوساط الاقتصادية قبل القمة مع ترامب

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اجتماعا اليوم مع ممثلين عن الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال المرافقين له في زيارته القادمة إلى الولايات المتحدة.وصرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس سيعقد الاجتماع في المكتب الرئاسي تحضيرا لقمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في واشنطن يوم 25 أغسطس.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بحث موضوع الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة كأحد أبرز النقاط في جدول الأعمال، والاستراتيجيات التجارية للحكومة وخطط الشركات الكورية لدخول السوق الأمريكية.وقد تمت دعوة كبار رجال الأعمال لحضور هذا الاجتماع، بمن في ذلك "تشيه تيه وان" رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، و"ريو جين" رئيس اتحاد الصناعات الكورية، و"لي جيه يونغ" رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات، و"كو كوانغ مو" رئيس مجموعة إل جي.وأوضح المكتب الرئاسي أن الاجتماع يهدف إلى التعبير عن الامتنان للشركات الكورية على دعمها متعدد الأوجه خلال مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.