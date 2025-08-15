عرض جرّة عتيقة من عصر جوسون للبيع في مزاد علني في هونغ كونغ

Photo : KBS News

أعلنت دار "كريستيز" البريطانية للمزادات اليوم أنها ستعرض جرّة من الخزف الأبيض والأزرق من عصر مملكة جوسون الكورية، للبيع في مزاد سيقام في هونغ كونغ يوم 30 أكتوبر القادم.ويبلغ ارتفاع هذه الجرة 28 سنتيمترا، وقطرها 26.2 سنتيمتر، ويُقدّر أن تاريخ صنعها يعود إلى القرن الخامس عشر، بينما يتراوح سعرها التقديري بين مليونين و3 ملايين دولار أمريكي.وقد زُينت الجرة بالكامل بزخارف أزهار وهمية مستوحاة من الفن البوذي، واستُخدمت فيها صبغة الكوبالت الأزرق، كما يوجد شريط من زخارف زهرة اللوتس في الجزء العلوي والسفلي من الجرة.ووصفت دار كريستيز هذه القطعة بأنها "مثالٌ نادر جدا على استخدام صبغة الكوبالت الأزرق في الخزف الأبيض والأزرق من فترة جوسون المبكرة". وأضافت أنها "خالية تماما من البقع السوداء الناتجة عن شوائب الحديد التي تظهر عادة في خزف تلك الفترة، كما أن حالتها محفوظة بشكل ممتاز جدا".ومن المقرر أن تُعرض القطعة في معرض كريستيز سيول في منطقة جونغ نو بالعاصمة الكورية الجنوبية قبل المزاد خلال الفترة من 25 إلى 27 من أغسطس الجاري.