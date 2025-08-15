الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

تقرير يقول إن ربحية مشروع محطة براكة النووية تتحول إلى خسارة مالية

Write: 2025-08-19 14:13:59Update: 2025-08-19 16:28:03

تقرير يقول إن ربحية مشروع محطة براكة النووية تتحول إلى خسارة مالية

Photo : YONHAP News

أظهر  تقرير  تحليلي  نشرته  وكالة  "يونهاب"  الكورية للأنباء،  وتضمن  البيانات المالية  الصادرة  عن  شركة  كوريا  للكهرباء  للنصف  الأول  من  هذا  العام، أن  مشروع  محطة  براكة  النووية في  الإمارات  قد  سجل  خسائر  تراكمية  بلغت  34  مليارا و900  مليون  وون،  حيث  انخفض  معدل  الربح  التراكمي  إلى  سالب  0.2%. 
وقال  التقرير إن  هذه  هي  المرة  الأولى التي  يسجل  فيها  مشروع  محطة  براكة  خسائر  تراكمية،  مشيرا  إلى  أن  الأرباح  التراكمية للمشروع  انخفضت  بشكل  حاد  من  435  مليار  وون  في  نهاية  عام  2023  إلى  72  مليارا و200  مليون  وون  في  نهاية  العام  الماضي، لتتحول  إلى  خسائر  في  النصف  الأول  من  هذا  العام. 
يذكر  أن  مشروع  محطة  براكة  النووية يتكون  من  4  مفاعلات،  وقد  فازت  به  كوريا  الجنوبية في  عام  2009  خلال  فترة  حكومة  الرئيس الأسبق  "لي  ميونغ  باك"،  وبلغت  قيمة  المشروع حوالي  22  تريليونا و600  مليار  وون.  وبدأت  المفاعلات الأربعة  في  العمل  التجاري  تباعا، بدءا  من  المفاعل رقم  1  في  عام  2021  وحتى  المفاعل رقم  4  في  العام  الماضي. 
وحاليا،  تجري  شركة  الكهرباء الكورية،  بصفتها  المقاول الرئيسي  والمشغل  لهذا  المشروع،  أعمال  التسوية  النهائية لإعلان  الانتهاء  الكامل منه.  ويقول  الخبراء إن  السبب  الرئيسي لتدهور  الربحية  هو  تمديد  فترة  البناء،  حيث  كان  من  المخطط  أن  يكتمل  المشروع بحلول  عام  2020،  لكن  المفاعل الأخير  رقم  4  لم  يكتمل  فعليا  إلا  في  عام  2024.
