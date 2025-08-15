سعر الملفوف يتجاوز 7 آلاف وون بسبب موجة الحر والأمطار الغزيرة

Photo : YONHAP News

تجاوز سعر الملفوف "نابا" في السوق الكورية مستوى سبعة آلاف وون، أي حوالي خمسة دولارات أمريكية، بزيادة نسبتها 11% عن المتوسط السنوي، نتيجة لموجة الحر الطويلة والأمطار الغزيرة.ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة كوريا للزراعة والثروة السمكية وتجارة الأغذية، بلغ متوسط سعر التجزئة لكرنب نابا سبعة آلاف و62 وون حتى يوم الاثنين، بزيادة نسبتها 39% مقارنة بالعام الماضي.وبلغ سعر الجملة، الذي ينعكس في سعر التجزئة خلال أسبوعين تقريبا، أربعة آلاف و393 وون للقطعة حتى يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 5.7% عن المتوسط السنوي.وصرحت وزارة الزراعة بأن سعر كرنب نابا عالي الجودة قد ارتفع على الأرجح بسبب الأحوال الجوية، موضحة أن أسعار التجزئة ستستقر على الأرجح مع توقع انخفاض أسعار الجملة في ظل زيادة الشحنات وتحرير الاحتياطيات الحكومية.في غضون ذلك، بلغ سعر الرأس الواحدة من كرنب الرأس الأخضر أربعة آلاف و526 وون، بزيادة نسبتها 7% عن المتوسط السنوي، بينما ارتفع سعر البطيخ بنسبة 9.8% ليصل إلى 29 ألفا و910 وونات.