الحكومة الكورية تستبدل أكياس البلاستيك بملصقات للبطاريات على متن الطائرات

Photo : YONHAP News

ستُلزم وزارة النقل الكورية بوضع ملصقات حساسة للحرارة على صناديق الأمتعة العلوية في الطائرات بدءا من الشهر القادم، من أجل تحسين السلامة من حرائق البطاريات الاحتياطية، حيث تتغير ألوان الملصقات مع ارتفاع درجة الحرارة، مما يسمح لأفراد الطاقم باكتشاف الحرائق بسرعة أكبر، كما ستُجهّز كل طائرة بحقيبة واحدة على الأقل مقاومة للحرائق.وسوف تظل القاعدة الحالية التي تحظر على الركاب وضع بطاريات احتياطية في الخزائن العلوية سارية.ويحل هذا الإجراء محل سياسة الأكياس البلاستيكية التي طُبّقت في وقت سابق من هذا العام بعد حريق مقصورة طائرة في بوسان، وهو ما أدّى إلى توجيه انتقادات واسعة النطاق لعدم فعالية هذا النظام وإهداره للموارد، مما أدى بالتالي إلى إلغائه.وفي يوليو، انزلقت بطارية مفقودة على متن رحلة تابعة لشركة طيران آسيانا إلى عنبر الشحن، مما أجبر الطائرة على العودة خوفا من حدوث حريق.ومع ذلك، يُحذّر الخبراء من أن الملصقات قد تكون ذات فعالية محدودة، إذ بمجرد اشتعال بطارية من نوع ليثيوم أيون، يصعب للغاية احتواء الحريق.