الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

قادة الأعمال الكوريون يحتجون على قانون المظروف الأصفر

Write: 2025-08-20 09:16:18

قادة الأعمال الكوريون يحتجون على قانون المظروف الأصفر

Photo : YONHAP News

كثفت منظمات الأعمال الكورية الجنوبية الرئيسية معارضتها لمشروع القانون الذي يتضمن تعديلا نقابيا، ويُعرف باسم مشروع قانون "المظروف الأصفر".

ونظمت ست مجموعات أعمال رائدة، إلى جانب 15 اتحادا إقليميا وتسع جمعيات صناعية، تجمعا خارج مقر البرلمان أمس الثلاثاء، لحثّ النواب على مراجعة مشروع القانون.

وحذّر قادة الأعمال الكوريون من أن الاعتراف بالشركات الأم كجهات توظيف للعمال المتعاقدين من الباطن قد يُجبر الشركات على مواجهة إضرابات متكررة ومطالبات بالتفاوض، مما سيُزعزع استقرار قطاعات رئيسية، مثل السيارات وبناء السفن. كما حذّروا من أن الشركات قد تقطع علاقاتها مع المتعاقدين من الباطن المحليين أو تنقل أعمالها إلى الخارج، مما قد يؤدي إلى إفلاس بعض الموردين الصغار وإضعاف القاعدة الصناعية في كوريا الجنوبية.

وبينما أعربوا عن دعمهم لحقوق العمال، دعوا إلى اتخاذ تدابير للتسوية، مثل الحفاظ على النطاق الحالي لما يُعتبر أنه صاحب عمل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;