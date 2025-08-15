الرئيس الكوري يدعو الشركات إلى توحيد جهودها في ظل بيئة التصدير المتغيرة

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، الذي سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع القادم، اجتماع مائدة مستديرة مع قادة الأعمال الكوريين أمس الثلاثاء، حيث دعاهم إلى توحيد جهودهم في ظل بيئة التصدير المتغيرة.وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أن الهدف الأسمى للإدارة هو إنعاش الاقتصاد وإرساء أسس الاستدامة.وقالت المتحدثة إن الرئيس قدم الشكر للشركات على جهودها خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن، كما استمع الرئيس بعناية لاقتراحات ونصائح قادة الأعمال، المستندة إلى خبراتهم العملية ومعرفتهم، قبل أن يطلب أن يرافقوه في زيارته إلى واشنطن لتحقيق نتائج ملموسة خلال الرحلة.وقال رئيس اتحاد الصناعات الكورية "ريو جين" إن اتفاقية التجارة الأخيرة بين سيول وواشنطن قد أزالت حالة عدم اليقين وأعادت إمكانات نمو الشركات، وأضاف أن مجتمع الأعمال سيبذل قصارى جهده كشريك للحكومة.ومن جانبه، وعد رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" بمواصلة خلق فرص عمل عالية الجودة في كوريا والاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تعهدت بها شركته في الولايات المتحدة.