انخفاض مؤشر البورصة الكورية لليوم الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، أمس الثلاثاء، مع استمرار حذر المستثمرين من التوقعات بشأن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتطورات الجيوسياسية العالمية.وخسر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، 25.72 نقطة، أي ما يعادل 0.81%، ليغلق عند 3151.11 نقطة. كما انخفض مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، 10.09 نقاط، أي بنسبة 1.26%، ليغلق عند 787.96 نقطة.وأغلقت أسهم الشركات الرائدة في السوق على تباين، حيث لم يطرأ أي تغيير على سهم سام سونغ للإلكترونيات، بينما انخفض سهم إس كيه هاينكس بنسبة 1.68%، وارتفع سهم إل جي إنرجي سوليوشن بنسبة 0.26%، وتراجع سهم سام سونغ بيولوجيكس بنسبة 0.39%، بينما استقر سهم سيلتريون، وتراجع سهم هانوا إيروسبيس، الشركة المتخصصة في مقاولات الدفاع، بنسبة 6.87%.