كوريا الشمالية ترفض مبادرات السلام وتصف سيول بأنها ليست نظيرا دبلوماسيا

Photo : YONHAP News

رفضت "كيم يو جونغ"، الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مبادرات الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" للسلام ووصفتها بأنها "وهم"، كما قالت إن كوريا الجنوبية لا يُمكن أن تكون نظيرا دبلوماسيا لكوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن "كيم يو جونغ" عقدت اجتماعا مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية أمس لعرض توجهات "كيم جونغ أون" في السياسات الخارجية، حيث قالت إن إدارة "لي جيه ميونغ" تبذل جهودا حثيثة وجادة للظهور بمظهر مختلف في تحسين العلاقات بين الكوريتين، ولكن "مهما حاولوا إخفاء نواياهم الخبيثة للمواجهة تحت ستار السلام، فإن الحقيقة لا يُمكن إخفاؤها".وأكدت كيم أن طموح كوريا الجنوبية في المواجهة تجاه الشمال، سواء أكان محافظا أم ديمقراطيا، لم يتغير أبدا، مؤكدة أن "لي جيه ميونغ" ليس الرجل الذي يُغير مجرى التاريخ.وأضافت أنه لن يُمنح كوريا الجنوبية أي دور يُذكر على المسرح الدبلوماسي في المنطقة، الذي يتمحور حول كوريا الشمالية.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من توجيه الرئيس الكوري الجنوبي للوزارات المعنية بالتحضير للتنفيذ التدريجي للاتفاقيات القائمة بين الكوريتين، عقب سلسلة من الخطوات التصالحية.