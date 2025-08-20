رئيس الوزراء السابق يعود إلى منزله بعد 16 ساعة من الاستجواب

Photo : YONHAP News

خضع رئيس الوزراء الكوري السابق "هان دوك سو" لاستجواب استمر لأكثر من 16 ساعة بواسطة فريق التحقيقات الخاص الذي يُحقق في قضية الأحكام العرفية.ووصل هان إلى مكتب فريق التحقيقات الخاص في جنوب سيول في حوالي الساعة 9:30 من صباح أمس الثلاثاء، وعاد إلى منزله في الساعة 1:50 من صباح اليوم الأربعاء بعد الاطلاع على المحضر الرسمي لإفادته.وغادر هان المكتب، ولم يُجب على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان لا يزال ينفي أي تورط أو دعم للتمرد، أو ما إذا كان قد ناقشه في مكالماته الهاتفية ليلة الأحكام العرفية مع وزير الداخلية السابق "لي سانغ مين" والزعيم السابق لحزب قوة الشعب الحاكم آنذاك "تشو كيونغ هو".وأفادت التقارير بأن هان لم يلجأ إلى حقه في الصمت، وأجاب على الأسئلة التي أعدها فريق التحقيقات الخاص.وجاء آخر استجواب أجراه فريق التحقيقات الخاص بعد حوالي شهر من الاستجواب السابق في الثاني من يوليو.ويعتزم الفريق اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق هان بناء على الاستجواب الأخير.