فريق التحقيقات يحصل على هاتف محمول بالغ الأهمية من مساعد السيدة الأولى السابقة

Photo : KBS News

حصل فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في تدخل الحكومة السابقة في عملية التحقيق الأولي في قضية وفاة جندي من مشاة البحرية في عام 2023، على هاتف محمول بالغ الأهمية من مساعد للسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".وفي مداهمة نُفذت في 10 يوليو، استولى الفريق على هاتف محمول من "لي جونغ هو"، الرئيس السابق لشركة الاستثمار "بلاك بيرل إنفست"، حيث أدار "لي جونغ هو" حساب "كيم" في ذلك الوقت.وعلمت قناة كي بي إس أنه بعد خمسة أيام من المداهمة، ظهر لي جونغ هو في حديقة على ضفاف نهر هان في جنوب سيول حاملا هاتفا مختلفا، إلى جانب شريكه، المعروف باسم تشا.ووفقا لبعض المصادر، فقد دمر الاثنان الهاتف عمدا بإسقاطه على الأرض والدوس عليه، ثم ألقياه في سلة المهملات على بعد حوالي 200 متر. ولكن شهد مسؤول من فريق المحققين الخاصين ذلك الفعل واستعاد الهاتف، الذي استخدمه لي جونغ هو في عامي 2022 و2023 خلال فترة تتداخل مع التحقيق في التلاعب بالأسهم والمحاكمة، بالإضافة إلى قضية وفاة جندي مشاة البحرية.ويعتبر فريق التحقيقات ذلك الهاتف دليلا رئيسيا في التحقيقات التي تستهدف السيدة الأولى السابقة، وبالتالي يخطط لمشاركة نتائج التحليل الجنائي مع فريق التحقيقات الآخر.