الولايات المتحدة تُضيف 407 فئات لقائمة التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إضافة 407 فئات من المنتجات على قائمتها لمنتجات الصلب والألومنيوم "المشتقة" الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 50%.وأعلنت إدارة الصناعة والأمن التابعة للوزارة عن ذلك، على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، موضحة أن هذا الإجراء يشمل توربينات الرياح وأجزاءها ومكوناتها، والرافعات المتنقلة، والجرافات وغيرها من المعدات الثقيلة، وعربات السكك الحديدية، والأثاث، والضواغط والمضخات، ومئات المنتجات الأخرى.وصرح وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن "جيفري كيسلر" بأن هذه الخطوة تُوسّع نطاق التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم وتُغلق آفاق التحايل عليها، مما يدعم استمرار إنعاش صناعتي الصلب والألومنيوم الأمريكية.ومن المتوقع أن تواجه الصناعات الكورية الجنوبية تأثيرا سلبيا، حيث قالت جمعية التجارة الدولية الكورية، كيتا، إن بعض قطع غيار السيارات ومكونات المحركات التي لم تكن خاضعة سابقا للرسوم الجمركية قد أُدرجت الآن في القائمة.