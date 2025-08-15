كوريا الشمالية تشيد مبنىً يُشتبه في أنه منشأة لتخصيب اليورانيوم

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم تشييد مبنىً جديد في مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية، يُشتبه في أنه منشأة لتخصيب اليورانيوم.ونقلت صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية، هذه المعلومات اليوم الأربعاء، عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر أول من أمس الاثنين، بعد تحليل صور الأقمار الاصطناعية والبيانات ذات الصلة خلال فترة عام.وأوضح التقرير أن عملية بناء المنشأة الجديدة قد بدأت في شهر ديسمبر من العام الماضي، واكتملت في شهر مايو الماضي.وأضافت الوكالة أن المنشأة الجديدة تبدو مشابهة لمنشأة تخصيب اليورانيوم في منطقة "كانغ سون" بالقرب من مدينة بيونغ يانغ، وحذرت من أن كوريا الشمالية قد توسع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم باستخدام تلك المنشأة الجديدة.كما أعربت الوكالة عن قلقها البالغ إزاء هذا التطور، وأكدت أنها ستواصل أنشطة التحقق.وكان الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" قد صرح في اجتماع للمجلس التنفيذي للوكالة في شهر يونيو الماضي بأنه يجري بناء منشأة مماثلة لمنشأة "كانغ سون" لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونغ بيون.