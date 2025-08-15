صادرات الأغذية الكورية للولايات المتحدة نتخفض لأول مرة منذ 26 شهرا

Photo : YONHAP News

تباطأ نمو صادرات كوريا الجنوبية من الأغذية إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ حوالي عامين، بسبب تأثيرات الرسوم الجمريكية الأمريكية في مختلف المجالات.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات التجارية الكورية اليوم الأربعاء أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الكورية، بما في ذلك المعكرونة سريعة التحضير "راميون"، والوجبات الخفيفة، إلى الولايات المتحدة، قد بلغت في شهر يوليو الماضي 139 مليون دولار، بانخفاض مقداره 10 ملايين دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية الكورية إلى الولايات المتحدة سنويا، منذ شهر مايو من عام 2023.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات الراميون بلغت 14 مليون دولار في يوليو، بانخفاض نسبته 17.8%، وذلك بعد أن شهدت زيادة بنسبة 40.8% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في انخفاض صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الكورية إلى الولايات المتحدة لتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وسط المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.