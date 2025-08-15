الكتلة الحاكمة تخطط لتوسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الاقتصادية

Photo : YONHAP News

قرر الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة الكورية تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على جميع القطاعات وتعزيز الدعم للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ضمن الجهود الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.وأعلنت النائبة "هان جونغ إيه" رئيسة لجنة السياسات في الحزب الحاكم عن هذا القرار في ختام اجتماع عُقد اليوم الأربعاء لتنسيق السياسات بين الحزب الحاكم والحكومة.وقالت "هان" للصحفيين إن استراتيجة النمو الاقتصادي للحكومة سوف تتكون من 4 ركائز، هي: النمو المدفوع بالتكنولوجيا، والنمو الشامل، والنمو العادل، وتعزيز الأساس للنمو المستدام.وأكدت أن الحزب الحاكم سيدعم تمرير القوانين ذات الصلة إذا لزم الأمر، ومن أجل تعزيز النمو المدفوع بالتكنولوجيا، ستسعى الحكومة والحزب الحاكم بنشاط لتحقيق تحول كبير في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتسهيل الوصول إلى البيانات العامة.كما قررت الحكومة والحزب الحاكم اختيار مشروعات رئيسية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتقديم حِزم دعم متكاملة تشمل التمويل والحوافز الضريبية والكوادر والموارد الأخرى لها.وقالت "هان" إن التكتل الحاكم سيضع اللمسات النهائية على استراتيجية النمو الاقتصادي هذه، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية هذا الأسبوع.