رئيس الوزراء الكوري يؤكد وجود مجالات واسعة للتعاون مع اليابان

Write: 2025-08-20 12:53:54Update: 2025-08-20 13:21:35

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "كيم مين سوك" إن كوريا الجنوبية واليابان تمضيان قدما نحو المستقبل بعد انطلاق الحكومة الكورية الجديدة.
وأدلى رئيس الورزاء "كيم" بهذه التصريحات اليوم الأربعاء خلال استقباله الوفد الياباني الذي يشارك في المنتدى الكوري الياباني، وأضاف أن البلدين يتمتعان بعلاقات مهمة للغاية في العديد من مجالات التعاون المتبادل، مشيرا إلى أن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اتخذ قرارا بزيارة اليابان على هذا الأساس.
ومن جانبه، أكد الوفد الياباني أن طوكيو سوف تواصل بذل جهودها لبناء علاقات مع كوريا أكثر نضجا وثباتا وتوجها نحو المستقبل.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بزيارة لليابان يومي  الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أغسطس الجاري.
