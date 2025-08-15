تزايد الاهتمام العالمي بكوريا الجنوبية وسط زيادة شعبية فيلم صائدات الشياطين

Photo : YONHAP News

شهد الاهتمام بكوريا الجنوبية زيادة كبيرة على مستوى العالم بسبب الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها فيلم الرسوم المتحركة الأمريكية بعنوان "صائدات الشياطين"، على منصة نتفليكس.ومن المتوقع أن تستفيد من ذلك الصناعات الكورية ذات الصلة بالأغذية ومستحضرات التجميل والسياحة التي تم تصويرها عدة مرات في فيلم "صائدات الشياطين".ووفقا لاتجاهات بحث غوغل اليوم الأربعاء، سجل حجم البحث عن "كوريا" على مستوى العالم في الفترة من السابع عشر وحتى الثالث والعشرين من أغسطس الجاري أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2022.وارتفع حجم البحث عن كلمة "كوريا" في غوغل إلى حوالي ضعف مستواه تقريبا منذ يوم العشرين من شهر يونيو الماضي والذي تم فيه الكشف عن فيلم "صائدات الشياطين".كما شهد حجم البحث عن كلمة "الطعام الكوري" زيادة بنسبة 75% منذ الكشف عن الفيلم.