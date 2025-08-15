كوريا تشهد انخفاضا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 2%

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات حديثة أن كمية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي قد انخفضت بنسبة 2% فقط مقارنة بالعام الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات الشاملة لغازات الدفيئة، التابع لوزارة البيئة الكورية، اليوم الأربعاء، بلغت كمية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 691.58 مليون طن في العام الماضي، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالعام الأسبق.وحسب القطاعات، شهد قطاع تحويل الطاقة الذي يمثل حوالي 30% من إجمالي حجم انبعاثات الغازات، انخفاضا بنسبة 5.4%، بسبب تراجع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم بنسبة 9.6%، وزيادة توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بنسبة 8.6% وبالطاقة النووية بنسبة 4.6%.أما حجم انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي الذي يمثل حوالي 40% من إجمالي حجم انبعاثات الغازات، فقد بلغ 285.9 مليون طن، بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة بالعام الماضي.ووفقا للهدف الوطني لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يتوجب على كوريا الجنوبية تخفيض انبعاثات الغازات بنسبة 40% حتى عام 2030 مقارنة بعام 2018، إلا أن نسبة التخفيض بلغت 12.8% فقط حتى العام الماضي.