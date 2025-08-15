تقرير يقول إن كوريا الشمالية لديها قاعدة سرية للصواريخ العابرة للقارات قرب الصين

Photo : YONHAP News

قال مركز أبحاث أمريكي إنه اكتشف ما يعتقد أنه قاعدة عسكرية سرية لكوريا الشمالية بالقرب من الحدود الصينية، ومن المرجح أنها تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.وقدم خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا التقييم في تقرير نُشر أمس الأربعاء على موقع "بيوند باراليل" الإلكتروني التابع للمركز والمتخصص في شؤون كوريا الشمالية، حيث قال الخبراء إنهم حددوا قاعدة سرية بالقرب من قرية "شين بونغ دونغ"، على بعد حوالي 27 كيلومترا من الحدود الصينية.وأوضح التقرير أن التحليل الأولي لصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يوم 11 يوليو يشير إلى أن القاعدة ربما تضم وحدة بحجم لواء، مجهزة بما مجموعه 6 إلى 9 صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "هوا صونغ 15" أو "هوا صونغ 18"، أو صواريخ باليستية عابرة للقارات غير معروفة حتى الآن، بالإضافة إلى ناقلات ومركبات للإطلاق ومركبات إطلاق متحركة.وحذر التقرير من هذه الصواريخ تشكل تهديدا نوويا محتملا لشرق آسيا وأراضي الولايات المتحدة، وأن تلك القاعدة هي واحدة من حوالي 20 قاعدة صواريخ باليستية ومرافق صيانة ودعم وتخزين للصواريخ والرؤوس الحربية، التي لم تعلن عنها كوريا الشمالية قط.