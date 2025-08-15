الرئيس الكوري يقول إن إلغاء اتفاقية 2015 مع اليابان أمر غير مرغوب فيه

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إنه من غير المرغوب فيه إلغاء الاتفاقية بين كوريا واليابان لعام 2015 بشأن الضحايا الكوريات للاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، لأنها التزام حكومي دولي.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" اليابانية قبل زيارته المقررة إلى اليابان يومي السبت والأحد.كما شدد "لي" على أهمية اليابان بالنسبة لكوريا، وقال إن كوريا الجنوبية يمكن أن تكون مفيدة لليابان أيضا، وأكد على ضرورة قيام الجانبين بإيجاد سبل مفيدة لهما وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.وحول القضايا التاريخية، مثل قضية ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، قال "لي" إنه من الأفضل أن يعترف الجانبان بالواقع بقدر الإمكان، وأن يبذل كل منهما جهودا لفهم الآخر، وأن يبحثا عن حلول دون مواجهة.ونقلت الصحيفة عن "لي" قوله إنه سيناقش مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الدولتان، معربا عن نيته استكشاف التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والتبادلات.