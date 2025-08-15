الحكومة الكورية تقترب من وضع خطة لتوفير المساكن

Photo : YONHAP News

قال "كيم يونغ بوم" كبير المساعدين الرئاسيين للسياسات، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من المحادثات بشأن حزمة جديدة لتوفير مساكن.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كيم في المكتب الرئاسي أمس الأربعاء، حيث أضاف أن استقرار سوق الإسكان والرفاهية السكنية هما هدفان أساسيان للحكومة، وشدد على أنه لا ينبغي استبعاد أي أداة سياسية، بما في ذلك الضرائب، إذا لزم الأمر.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة سوف تتجنب الإجراءات الضريبية كما تعهد الرئيس "لي جيه ميونغ" خلال حملته الانتخابية، قال "كيم" إنه من «الخطأ» افتراض أن الحكومة قد قيدت نفسها بنفسها.وأوضح أن تصريح "لي" بعدم استخدام الضرائب لم يكن تعهدا، بل أملا في ألا تكون مثل هذه الإجراءات ضرورية. وقال "كيم" أيضا إن المهام السياسية الوطنية الرئيسية، بما في ذلك خطة إعادة تنظيم الحكومة، سيتم تأكيدها في اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر.وفيما يتعلق بالقضايا التجارية، أشار إلى أن سيول تأمل أن تتجنب القمة مع واشنطن إعادة فتح مفاوضات الرسوم الجمركية، وأن تقتصر المحادثات على خطط التنفيذ البسيطة.كما وصف كيم المخاوف بشأن "مشروع قانون المظروف الأصفر" المؤيد للعمال والمثير للجدل، بأنها "مبالغ فيها إلى حد ما"، وقال إن ذلك القانون يهدف إلى التعايش المثمر بين العمال والإدارة. وكان قادة الأعمال وأعضاء أحزاب المعارضة قد أعربوا عن قلقهم بشأن مشروع القانون، ووصفوه بأنه يوسع نطاق النزاعات العمالية للتأثير على قرارات الإدارة وتقييد النشاط التجاري.