كوريا الشمالية تنتقد سياسة العلاقات الودية التي تنتهجها سيول

Photo : YONHAP News

قالت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، خلال اجتماع مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية إن سيول لا يمكن أن تكون شريكا دبلوماسيا لبيونغ يانغ.وفي إشارة واضحة إلى خطاب الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" بمناسبة عيد الاستقلال، والذي تعهد فيه بعدم السعي إلى التوحيد عن طريق الدمج، قالت "كيم" إن الإدارة الجديدة تتظاهر بتغيير جذري في سياستها الساعية إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، وأضافت أن موقف سيول العدائي تجاه بيونغ يانغ لم يتغير قط، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة " تابعة للمحافظين أو الديمقراطيين، مشددة على أن "لي" ليس من النوع الذي يغير مسار التاريخ. كما انتقدت كيم تصريحات وزير الدفاع "آن غيو باك" ووزير الخارجية "تشو هيون" اللذين قالا إنهما يعتبران كوريا الشمالية وجيشها عدوا للبلاد خلال جلسات الاستماع الخاصة بتعيينهما. وكررت "كيم" ادعاءها القديم بأن تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية التي تجريها سيول مع واشنطن، والتي بدأت يوم الاثنين، هي تدريبات استعدادا لحرب عدوانية، في إشارة إلى مراجعة سيول وواشنطن لخطة عمليات مشتركة تهدف إلى تحييد قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية. وأضافت أن كوريا الشمالية لن تشارك في الدبلوماسية متعددة الأطراف التي تشارك فيها كوريا الجنوبية، وشددت على أن سيول لن يكون لها مكان في المنتديات الدبلوماسية الإقليمية التي تتمحور حول بيونغ يانغ.وردا على ذلك، أعرب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن أسفه لأن "كيم" "شوهت" الجهود الصادقة التي تبذلها الإدارة من أجل التقارب، وقال إن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة لتحقيق السلام لا تهدف إلى إفادة طرف واحد فقط، بل إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لكلا الكوريتين.كما تعهدت وزارة التوحيد في سيول بترك "عصر العداء والمواجهة" وراءها، وفتح "عصر جديد من التعايش السلمي والنمو المشترك في شبه الجزيرة الكورية"، مشددة على أهمية الاحترام المتبادل لإحلال السلام ولمصلحة الشعبين.