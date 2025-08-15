الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بوضع خطة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إنه سيسعى إلى وضع خطة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية على 3 مراحل.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال مقابلة مع صحيفة "يوميوري" اليابانية قبل زيارته المقررة إلى اليابان يومي السبت والأحد.ووفقا لنص المقابلة الذي نشره المكتب الرئاسي الكوري اليوم الخميس، قال "لي" إنه سيسعى إلى تجميد برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية في المرحلة الأولى، وتقليصها في المرحلة الثانية، ثم تفكيكها في المرحلة الثالثة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها "لي" علنا خطة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية على 3 مراحل، حيث قال أيضا إن كوريا الجنوبية ستسعى جاهدة إلى إجراء حوار بين الكوريتين بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.وفيما يتعلق بالسياسة العامة تجاه كوريا الشمالية، شدد "لي" على ضرورة السعي إلى إيجاد طريق للتعايش السلمي والازدهار المشترك بدلا من اتباع نهج المواجهة، مشددا على ضرورة أن تأخذ سيول زمام المبادرة وتفتح أبواب الحوار.