ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بسبب موجات الحرارة والأمطار الغزيرة.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات سجل 120.2 نقطة في يوليو، بارتفاع 0.4% عن الشهر الأسبق.ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي من الارتفاع، حيث ارتفع المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، بنسبة 0.1% في يونيو، مسجلا نموا شهريا للمرة الأولى منذ 4 أشهر.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والغابات ومصائد الأسماك بنسبة 5.6% في يوليو مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أغسطس 2023، مع ارتفاع أسعار السبانخ بنسبة 171%، والملفوف الصيني بـ51%.وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.2%، حيث ارتفعت أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 2.2%.ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 1.1%.