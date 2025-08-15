المكتب الرئاسي الكوري يكشف تفاصيل جولة الرئيس في اليابان والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

كشف المكتب الرئاسي الكوري عن تفاصيل جولة الرئيس "لي جيه ميونغ" في اليابان والولايات المتحدة، حيث اتضح أن الرئيس سيقوم بزيارة إلى حوض بناء السفن التابع لشركة هان هوا الكورية في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، بعد أن يعقد مباحثات القمة المرتقبة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وسوف يصل الرئيس الكوري إلى واشنطن يوم الأحد القادم، ويبدأ جدول أعمال زيارته بحضور حفل عشاء مع الجالية الكورية هناك، ثم يعقد في اليوم التالي مباحثات القمة مع ترامب، واجتماعات مع عدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية، وبعدها ينتقل إلى فيلادلفيا يوم الثلاثاء لزيارة حوض بناء السفن التابع لشركة هان هوا الكورية.ومن المقرر أن يقوم الرئيس بزيارة إلى اليابان تستغرق يومين بدءا من يوم السبت قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث يعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" وحفل غداء مع الجالية الكورية هناك.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" إن مستشار الأمن القومي "وي سونغ راك" سيقدم غدا الجمعة المزيد من التفاصيل حول جدول أعمال جولة الرئيس في اليابان والولايات المتحدة، والقضايا التي سوف يبحثها خلالها.