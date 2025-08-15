الزعيم الكوري الشمالي يقدم التشجيع لقادة الوحدات العسكرية المرسلة إلى روسيا

Photo : YONHAP News

التقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بقادة الوحدات العسكرية المرسلة إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن كيم التقى بالقادة الرئيسيين للوحدات العسكرية المرسلة إلى الخارج في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، والذين عادوا إلى بيونغ يانغ لحضور حفل توزيع الأوسمة الوطنية.واستمع كيم من القادة إلى تطورات الأعمال العسكرية في الميادين الحربية، وأشاد بجهودهم للإشراف على الوحدات الكورية الشمالية التي شاركت في العمليات الروسية لتحرير منطقة كورسك.وقال كيم إن الجيش الكوري الشمالي نجح في تعزيز سمعته كأقوى جيش في العالم، ومنح الجميع إدراكا واضحا بذلك، وأنه يقوم حاليا بما هو ضروري، وسوف يبقى كذلك في المستقبل. وتظهر الصور المنشورة كيم وهو يستقبل القادة العسكريين بابتسامة مشرقة ويتبادل معهم أطراف الحديث.يُذكر أن كوريا الشمالية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح بسبب إرسالها جنودا لدعم روسيا، وبالتالي فهي تعمل على تعزيز برامج التكريم الشاملة لأولئك الجنود، سواء الذين قتلوا أو الذين مازالوا في الخدمة، بهدف تخفيف حدة الاستياء الشعبي وتعزيز التماسك الداخلي.