فيلم ابنتي زومبي يتصدر شباك التذاكر في كوريا لليوم الـ22 على التوالي

Write: 2025-08-21 14:26:49Update: 2025-08-21 14:31:42

Photo : KBS News

ظل  الفيلم الكوميدي  الكوري  "ابنتي زومبي"،  بطولة  الممثل "جو  جونغ  سوك"، يتصدر  شباك  التذاكر في  كوريا  الجنوبية لليوم  الثاني  والعشرين على  التوالي،  بينما  تجاوز  عدد  الحجوزات  الفيلم الياباني  "قاتل  الشياطين"  الذي  يبدأ  عرضه  غدا  الجمعة، مستوى  770  ألف  تذكرة. 
ووفقا  لشبكة  الإحصاءات  المتكاملة لتذاكر  السينما  التي  تديرها  لجنة  دعم  السينما الكورية،  شاهد  حوالي  50  ألف  شخص  فيلم  "ابنتي  زومبي"، ليبلغ  عدد  مشاهديه التراكمي  حوالي  4  ملايين  و687  ألفا. 
وجاء  في  المركز  الثاني الفيلم  الأمريكي  "إف 1"،  بإجمالي  عدد  مشاهدين  بلغ  4  ملايين و315  ألفا،  وفي  المركز  الثالث الفيلم  الكوميدي  الكوري "الشيطان  حَضَر"  بإجمالي عدد  مشاهدين  بلغ  318  ألفا.
ومن  ناحية  أخرى،  من  المتوقع  أن  يحقق  الفيلم الياباني  "قاتل  الشياطين"  نجاحا  كبيرا،  حيث  احتل  المركز الأول  بفارق  كبير  في  حجوزات التذاكر  حتى  صباح  اليوم،  مسجلا  نسبة  حجز  بلغت  82.8%، مع  عدد  تذاكر  محجوزة  بلغت  770  ألف  تذكرة.
