الحكومة الكورية تسعى لتعديل اتفاقية الطاقة النووية مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

تسعى حكومة كوريا الجنوبية إلى تعديل اتفاقية الطاقة النووية مع الولايات المتحدة.ووفقا لمصادر دبلوماسية، أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناقشات من أجل تعديل الاتفاقية، كما يُتوقع أن يتم بحث هذا الموضوع في القمة الكورية الأمريكية التي ستعقد يوم الاثنين القادم في واشنطن، وذلك في حالة تقدم المناقشة ذات الصلة.الجدير بالذكر أن الاتفاقية الحالية تسمح لكوريا الجنوبية بتخصيب أقل من 20% من اليورانيوم بعد حصولها على موافقة من الجانب الأمريكي فقط، وتُحظر عليها إعادة معالجة الوقود النووي بعد الاستخدام. كما تسمح للجانب الكوري جزئيا ببحث تكنولوجيا إعادة التدوير التي لا يمكن تحويلها إلى أسلحة نووية.ونتيجة لذلك، ظلت الدوائر السياسية الكورية تؤكد على ضرورة تعديل الاتفاقية من أجل إكمال دورة الوقود النووي التي تشمل التخصيب وإعادة المعالجة.يشار إلى أن صلاحية الاتفاقية الحالية التي تم تعديلها في عام 2015 سوف تستمر حتى عام 2035.ويبدو أن محاولة التعديل رغم بقاء 10 سنوات على انتهاء صلاحية الاتفاقية تعكس رغبة الجانب الكوري في الحصول على مكاسب مقابل تلبية المطالب الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط التجارية والأمنية الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة.