الرئيس الكوري يستقبل مؤسس شركة ميكروسوفت

Photo : YONHAP News

استقبل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم "بيل غيتس" مؤسس شركة ميكروسوفت، حيث ناقش معه مستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الصحي الدولي.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" إن الرئيس تبادل مع "بيل غيتس" الآراء حول التعاون الصحي الدولي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، وصناعة المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.ومن جانبه أعرب "بيل غيتس" عن أمله في أن تستمر كوريا الجنوبية، التي تحولت من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة نامية، في المساهمة في تحسين الصحة الدولية، كما أكد على ضرورة الدعم الطبي متعدد الجنسيات للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى القلق من ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والتمييز ضد هذه الدول رغم ظهور وتقدم علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وأشار "بيل غيتس" إلى أن المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة قد تمثل حلا فعالا للتعامل مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في مجال الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.وفي المقابل، قال الرئيس الكوري إن حكومته تهتم كثيرا ببناء الجيل القادم من المفاعلات النووية، كما تسعى الشركات الكورية لتطوير مفاعلات نووية صغيرة.