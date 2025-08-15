المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق شامان متهم برشوة السيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق شامان متهم بالضلوع في قضية رشوة واستغلال نفوذ تتعلق بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".ووافقت محكمة سيول المركزية أمس الخميس على مذكرة التوقيف بحق الشامان "جون سونغ بيه"، مشيرة إلى وجود مخاوف من إتلاف الأدلة.وعقدت المحكمة جلسة استماع صباح أمس للنظر في طلب مذكرة التوقيف المقدم من فريق التحقيق الخاص، وقد أبلغ "جون" الفريق بنيته عدم الحضور إلى الجلسة، مما يعني أنه تنازل عن حقه في شرح موقفه شخصيا أمام المحكمة.وقدم الفريق طلب مذكرة التوقيف يوم الثلاثاء، متهما "جون" بارتكاب جرائم رشوة وانتهاك قوانين التمويل السياسي.ويُتهم "جون" بتلقي هدايا فاخرة من كنيسة التوحيد في عام 2022 لتسليمها إلى "كيم" مع طلبات تتعلق بمشروعات تجارية وعمليات استحواذ إعلامية ومبادرات الكنيسة العالمية.