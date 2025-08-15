مباحثات وزارية تجارية كورية أمريكية قبل القمة بين البلدين

Photo : YONHAP News

مع اقتراب موعد انعقاد مباحثات القمة بين الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، التقى وزير التجارة الكوري "يو هان كو" بالممثل التجاري الأمريكي أمس الخميس في واشنطن.وكان "يو" قد وصل إلى واشنطن أول من أمس الأربعاء، والتقى بالممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" بعد ظهر أمس الخميس، حيث بحثا الانتهاء من وضع جدول أعمال للقمة المقرر عقدها يوم الاثنين في البيت الأبيض.ومن المقرر أن يصل وزير الصناعة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" إلى واشنطن اليوم الجمعة للالتقاء بوزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" ووزير الطاقة "كريس رايت".كما غادر وزير الخارجية الكوري "جو هيون" إلى الولايات المتحدة أمس للتحضير للقمة المرتقبة. ونظرا لأن رحلة "جو" تم ترتيبها في وقت قصير، فلم يتمكن من الحصول على رحلة طيران مباشرة إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من واشنطن، واضطر بدلا من ذلك إلى حجز رحلة طيران بديلة عبر مطار آخر.