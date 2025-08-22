كبار رجال الأعمال ينضمون للوفد المشارك في القمة الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن ينضم 15 من كبار قادة الأعمال الكوريين إلى الرئيس "لي جيه ميونغ" في زيارته إلى واشنطن لحضور قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع القادم.ويشمل الوفدُ مشاركين من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات وبناء السفن والطاقة النووية، مما يسلط الضوء على الدفع نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الحليفين. وسوف يكون من بين المشاركين في القمة: "لي جيه يونغ" رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"جونغ أوي سون" رئيس مجموعة "هيون ديه موتور"، و"كو كوانغ مو" رئيس مجموعة "إل جي"، و"تشيه تيه وون" رئيس مجموعة "إس كيه"، و"كيم دونغ كوان" رئيس مجموعة "هانهوا"، و"جونغ كي سون" رئيس شركة "إتش دي هيون ديه". وتضم القائمة أيضا رؤساء شركات "سي جيه" و"جي إس" و"دوسان" و"سيلتريون" و"نيفر"، حيث يعمل الكثير منهم على توسيع أعمالهم في الولايات المتحدة أو الاستثمار في مشروعات استراتيجية.وسوف يتوجه وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" إلى واشنطن مع فريقه قبل القمة للانتهاء من وضع جدول الأعمال، الذي من المتوقع أن يركز على أشباه الموصلات والبطاريات وبناء السفن والطاقة النووية. ويقول المسؤولون إن الوفد يؤكد سعي سيول لتعزيز سلاسل التوريد والاستفادة من المشروعات المشتركة، مثل حوض بناء السفن التابع لشركة "هان هوا" في "فيلادلفيا" ومرافق أشباه الموصلات المخطط لها من قبل مجموعة "إس كيه".